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    Кобелев: «Я не могу научить Погребняка забивать из убойных моментов»

    Главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев после поражения в матче 22-го тура РФПЛ против «Краснодара» (1:4) прокомментировал игру нападающего Павла Погребняка.

    «Я сам больше всех переживаю, может быть, больше него самого. Я его пригласил, к сожалению, забивать из таких ситуаций я его научить не могу, моменты есть, моменты убойные, и почему он не забивает, я не могу ответить.

    Хватит терпения или не хватит? Все мы ошибаемся, доверять надо до конца. У нас есть обойма из 16–18 игроков, которым мы доверяем, которые в любой момент могут выйти и должны делать результат»,– сказал Кобелев.

    Источник: Р-Спорт

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    04.04.2016 22:46
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 5 апреля 2016, 11:23

      Да, с нападением в Динамо большие проблемы.
      Погребняк конечно странный форвард, по 12 км за матч наматывает, любой хавбек такой продуктивности позавидует, а вот выхлопа от этого нифига никакого.

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      Рейтинг: +64

      baltica 5 апреля 2016, 11:23

      Пашка по-моему уже с Чемпионшипа не переживает...

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 5 апреля 2016, 08:36

      А озвучте зарплату игрока не умеющего забивать из убойных позиций???????

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      Рейтинг: +61

      40Zver40 5 апреля 2016, 01:35

      Так говори чтобы ему навешивали постоянно, а там глядишь и дело пойдет. Единственное решение для такого высокого форварда на мой взгляд..

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      Рейтинг: +78

      Federalll 5 апреля 2016, 01:16

      Кобелев: Я сам больше всех переживаю, может быть, больше него самого. Я его пригласил, к сожалению... к великому моему стыду и сожалению

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