КДК РФС разберет удаление Дмитрия Комбарова в матче с «Ростовом»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил о нескольких нарушениях в матче 22-го тура российской Премьер-лиги «Ростов» – «Спартак», которые будут рассмотрены комитетом. В том числе – удаление защитника столичного клуба Дмитрия Комбарова.

«По «Ростову»: болельщики использовали пиротехнику, а главный тренер не явился на послематчевую пресс-конференцию. Также рассмотрим необспечение безопасности матча, когда болельщик выбежал на поле.

Что касается «Спартака»: использование болельщиками пиротехники, бросание предметов на прилегающую к полю территорию. Помимо этого, в повестке дня рассмотрение действий Дмитрия Комбарова в отношении Тимофея Калачева», – заявил Григорьянц.

Напомним, что матч «Ростов» – «Спартак» закончился со счетом 2:0.