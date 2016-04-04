Манчини: «Интер» должен был побеждать»

Главный тренер «Интера» Роберто Манчини уверен, что его команда не должна бы проигрывать матч 31-го тура чемпионата Италии «Торино».

«Определенные моменты изменили ход всего матча, который мы не должны были проигрывать. «Интер» должен был побеждать, но не сделал этого.

Удаление Миранды? Второй фол был, первого не было. Пенальти после нарушения Нагатомо? Считаю его ошибочным. Это была симуляция, японец не трогал соперника. Белотти сам наткнулся на него», – заявил после матча Манчини.

Напомним, что матч «Интер» – «Торино» закончился со счетом 1:2.