Канунников: «Рубину» надо было держать ничью, а не идти вперед»

Полузащитник «Рубина» Максим Канунников поделился своими впечатлениями после матча с «Локомотивом» (0:1).

«Проиграли. Это главный итог сегодняшнего матча. Играли от обороны, компактно, на контратаках. Нужно было до конца играть сконцентрировано. Мы говорили с ребятами об этом. Если что-то заболело, нельзя сразу просить замену. После двух замен крайних защитников получилась путаница. В концовке наверно надо было держать ничью, а не идти вперед. В итоге получили гол. Да, проиграли, но нужно искать и положительные моменты в сегодняшней игре. Будем готовиться дальше», – заявил Канунников.