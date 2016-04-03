Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Уфа» планирует расторгнуть контракт с Фримпонгом

    Полузащитник Эммануэль Фримпонг может покинуть «Уфу» до окончания сезона. Клуб и футболист рассматривают вариант расторжения контракта. Об этом сообщил генеральный директор команды из столицы Башкортостана Шамиль Газизов.

    «Фримпонг травмирован, поэтому не играет. Но, знаете, сейчас идут переговоры о разрыве контракта с ним, обсуждаем сумму компенсации. Это очень сильный и перспективный игрок, но у него не идет в нашем клубе. Может, ему стоит что-то поменять», – проинформировал Газизов.

    В текущем сезоне 24-летний ганский хавбек сыграл в восьми матчах за «Уфу», голами и результативными передачами не отметился.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.04.2016 13:29
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +762

      sprint5 3 апреля 2016, 14:40

      с чемоданом на вокзал

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11