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  • Дмитрий Комбаров может быть дисквалифицирован на четыре матча

Дмитрий Комбаров может быть дисквалифицирован на четыре матча

3 апреля 2016, 09:04
35

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров, получивший красную карточку в матче с «Ростовом», может не ограничиться одним пропущенным матчем. После нарушения на Тимофее Калачеве и последующего удаления, как сообщается, футболист наступил на игрока ростовчан.

Согласно ст. 94, п.3, «агрессивное поведение игрока во время матча, т.е. использование чрезмерной силы или жестокости против соперника без цели завладения мячом… в т.ч. умышленный толчок, удар, бросание предметов и мяча и иные случаи агрессивного поведения, наказываемое удалением – наказывается дисквалификацией до четырех матчей».

Таким образом, «Спартак» может остаться без помощи Комбарова в матчах с «Кубанью», «Зенитом», «Мордовией» и «Локомотивом».

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Комбаров Дмитрий Калачев Тимофей
Комментарии (35)
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koka7751
1459665541
И вообще в суд на него подать и отсудить 5 лимонов баксов.
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Foxitkuban
1459665589
За такие вещи вообще надо от футбола отстранять. Быдло.
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FIRESTAR
1459669598
Ну, не хосется переходить на клубную пренадлежность, но спартаковские такое мутят часто, видно омталтнве для них не ровня и вести себя можно как пожелают. Мне кажется,что игроки "народной" команды долдны быть положительным примером для народа, а не тем что есть. По факту отстранение заслужил,еще бы из сборной попросить пока вести на поле не научится.
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mahan
1459670654
Правильно все Комбаров сделал, судья подсуживал Ростову, в других матчах на домашнем стадионе Ростову тоже будут подсуживать, этот случай не единичный. Позор такому судейству. И таким победам.
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GM
1459671309
Типичная для Спама ситуация - как только команда осознает, что матч проигран, так начинают делать мелкие и крупные пакости. Народно-быдлянская команда, ничего неожиданного.
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Ромарио1981
1459671394
Комбаров дурачок просто.
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Black Giz
1459672060
Собаке собачья смерть.
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shurik45
1459674619
Позор спартаку ! Поведение девочки....
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klimenko_163
1459678520
Судья рассудил грамотно, но Калачеву по делом.Он подлый футболист,симулянт и провокатор.
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Trava_Coentrão
1459679145
таким людям не место не то, что в спартаке, а вообще на футбольном поле
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