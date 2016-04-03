Дмитрий Комбаров может быть дисквалифицирован на четыре матча

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров, получивший красную карточку в матче с «Ростовом», может не ограничиться одним пропущенным матчем. После нарушения на Тимофее Калачеве и последующего удаления, как сообщается, футболист наступил на игрока ростовчан.

Согласно ст. 94, п.3, «агрессивное поведение игрока во время матча, т.е. использование чрезмерной силы или жестокости против соперника без цели завладения мячом… в т.ч. умышленный толчок, удар, бросание предметов и мяча и иные случаи агрессивного поведения, наказываемое удалением – наказывается дисквалификацией до четырех матчей».

Таким образом, «Спартак» может остаться без помощи Комбарова в матчах с «Кубанью», «Зенитом», «Мордовией» и «Локомотивом».