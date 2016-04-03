Бухаров: «Спартак» понравился в первые 15 минут»

Нападающий «Ростова» Александр Бухаров поделился впечатлениями от матча 22-го тура РФПЛ со «Спартаком» (2:0). Напомним, что российский форвард появился на поле на 71-ой минуте, заменив Дмитрия Полоза.

«Установку перед игрой мы выполнили, забив быстрый гол. Затем внимательно сыграли в обороне. «Спартак» понравился в первые 15 минут. Они нас простили пару раз в начале. Не забиваешь ты, забивают тебе. После второго гола нам гораздо легче стало. Естественно, у нас был особый настрой. На «Спартак» дополнительно настраиваться не надо», — констатировал Бухаров.