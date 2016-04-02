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    Ташуев: «Кубань» – единственная команда, у которой нет InStat. По три дня сидим у телевизора и считаем»

    Главный тренер «Кубани» Сергей Ташуев рассказал о тяжелом положении, в котором оказался краснодарский клуб. Отметим, что команда испытывает финансовые трудности и на данный момент занимает 13-е место в турнирной таблице РФПЛ.

    «Спасибо тренерскому штабу, команде, что она сражается, бьется, несмотря на проблемы. Ведь никто не знает, что мы единственная команда в России, которая не имеет InStat. Мы ручками пишем, сидим у телевизора считаем, три дня информацию собираем. У нас нет аналитики. У нас много чего нет, мы этого не озвучивали, но сегодня я надеюсь, что мы сможем приобрести те вещи, которые помогают в работе», – отметил Ташуев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.04.2016 20:22
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