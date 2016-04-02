Новосельцев: «Еще во дворе знал, что сделаю предложение своей девушке так, чтобы запомнилось»

Защитник «Ростова» Иван Новосельцев рассказал, как у него созрела идея сделать предложение своей избраннице Катерине Кейру.

– Предложение на футбольном поле – чья идея?

– Идея эта была у меня еще до знакомства с Катериной. Еще во дворе знал, что если буду делать предложение своей девушке, то не наедине, а так, чтобы это запомнилось. Это должно быть что-то необычное, чтобы невесте было приятно. Сделать предложение на футбольном поле – отличная идея. Ну и матч, конечно, нерядовой был – в родном городе Катерины, за «Ростов», против моей бывшей команды «Торпедо», при полном стадионе болельщиков. Такой шанс выпадает редко.