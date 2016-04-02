Пато: «Был удивлен, получив команду выходить на поле»

Нападающий «Челси» Пато, пополнивший ряды синих в период зимнего трансферного окна, поделился эмоциями от победной встречи с «Астон Виллой» (4:0). В этом матче бразилец дебютировал в составе лондонцев, отличившись голом с 11-метровой отметки. Напомним, Пато появился на поле на 24-1 минуте, заменив форварда Лоика Реми.

«Я испытываю невероятные ощущения. Был удивлен, когда получил команду выходить на поле.

Взаимодействовать с партнерами по ходу игры получалось очень легко. Я получил большое удовольствие, несмотря на усталость», – сказал Пато.