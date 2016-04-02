Малафеев: «У меня все готово для жизни вне футбола»

Голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев заявил, что готов к к завершению профессиональной карьеры футболиста. Напомним, за сине-бело-голубых 37-летний вратарь выступает с 1997 года.

«Я уже говорил раньше, что мне необходима определенная независимость, это с одной стороны, а с другой – тот опыт, знания, футбольный авторитет, не хочется перечеркнуть и перейти полностью в бизнес. Рано или поздно такие футбольные составляющие, как узнаваемость, заслуги уйдут в прошлое, и, конечно, нужно будет реализовывать себя как профессионал в других направлениях. В принципе, я открыт для новых начинаний, но все будет зависеть от руководства клуба, переговоров, будем ли мы двигаться вместе. Если нет, то у меня все готово для жизни вне футбола, но не хотелось бы оставлять то, что было наработано», – сказал Малафеев.