Новосельцев: «Когда выступал за «Истру», приходилось играть на болотах»

Защитник «Ростова» Иван Новосельцев рассказал о выступлении за «Истру» во второй лиге российского футбола. Напомним, за свой бывший клуб футболист выступал в 2012 году.

– Вторая лига – это самое страшное, что может случиться с молодым футболистом?

– Не самое, я ведь играл и в КФК (улыбается). Я прошел все лиги: третью, вторую, первую и дошел до Премьер-лиги. Во второй лиге я отыграл сезон. Помню, приехала наша «Истра» в Череповец. Было пасмурно. Обстановка напоминала больницу – один к одному. Стадионы-то во второй лиге обычные, но старые, их нужно реставрировать, а ими никто не занимается. Не очень приятная атмосфера.

– На болотах приходилось играть?

– И такое было. Точно помню, когда в детско-юношеской школе я выступал за «Сокол», приехали играть в Кунцево. Был сильный дождь, лужи просто нереальные. Один эпизод как сейчас перед глазами – вратарь соперника не отбил толком мяч, он уже должен был залетать в ворота, но застрял в луже и где-то метра не дотянул до линии. Ноги тонули в воде, но мы все же выиграли со счетом 1:0. Я играл сначала опорника, но в конце матча тренеры сказали мне идти вперед. После этого я и забил гол.