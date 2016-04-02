Новосельцев: «О чемпионстве «Ростова» говорил бы весь мир»

Защитник «Ростова» Иван Новосельцев рассказал о шансах своей команды на золотые медали российской Премьер-лиги.

«Посмотрим, сможем ли мы выиграть чемпионат, впереди еще много игр. Загадывать что-то, я считаю, неправильно, надо идти от игры к игре и добиваться результата. Конечно, было бы круто, если бы и «Лестер», и «Ростов» заняли первые места в своих чемпионатах. Весь мир бы об этом говорил», – отметил футболист.

После 21-го тура чемпионата России «Ростов» имеет на своем счету 41 очко и занимает второе место в турнирной таблице.