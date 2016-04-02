Алонсо: «Даже титул чемпиона Примеры не сравнится с победой на «Ноу Камп»

Экс-хавбек «Реала» Хаби Алонсо, ныне защищающий цвета «Баварии» заявил, что победить «Барселону» на ее поле для футболистов «сливочных» ценнее, нежели завоевать чемпионский титул.

«Класико, по обыкновению, получается зрелищным и интересным. Добыть победу над «Барселоной» на «Ноу Камп» – вот что особенно ценно. Даже титул чемпиона Испании не сравнится с этим», — сказал Алонсо.

Напомним, матч «Барселона» – «Реал» состоится сегодня в 21:30. «Бомбардир» будет вести текстовый онлайн матча.