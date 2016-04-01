«Атлетико» не продаст Хименеса в «Реал»

Мадридский «Атлетико» не собирается рассмартивать возможность продажи центрального защитника Хосе-Марии Хименеса в «Реал».

Хименес является основным защитником «Атлетико» и составляет с соотечественником Диего Годином одну из сильнейших оборонительных пар Примеры.

Приближенные уругвайца хранят молчание с тех пор, когда зародились слухи о его уходе из стана «матрасников», так что «сливочным» придется заплатить внушительную сумму, чтобы убедить «Атлетико» расстаться с молодым центрбеком.