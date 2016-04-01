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    Дзюба: «Березуцких вся страна 10 лет критиковала, а сейчас это лучшие защитники страны»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба лестно отозвался об игре защитников ЦСКА Василия и Алексея Березуцких, назвав линию обороны армейцев самой неприятной в РФПЛ.

    «Березуцких вся страна 10 лет люто критиковала. Мол, две деревяшки надо поджечь. А теперь это лучшие защитники страны вместе с Игнашевичем. Я не чувствую, чтобы они ослабли. Это профессионалы – пашут, хорошо организованы и обучены. Постоянно друг друга страхуют, поджимают линию офсайда. У армейцев самая неприятная линия обороны в РФПЛ», – сказал Дзюба.

    Источник: Чемпионат.ком

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    01.04.2016 21:55
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 2 апреля 2016, 14:28

      Лучшие в России, но очень средненькие в Европе.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 2 апреля 2016, 11:10

      Если они такие крутые, то почему Франция-Россия 4-2.
      Вывод, если ты лучший в Мухосранске, то это не значит, что ты хороший футболист.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +10

      DronSKM 2 апреля 2016, 10:29

      )

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +25

      glumm 2 апреля 2016, 08:34

      Альтернативы братьям нет

      0
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      Рейтинг: +151

      VITPO 2 апреля 2016, 04:15

      Правильно Дзюба сказал.Если он это вообще говорил.Может вброс.

      -1
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      Рейтинг: +8

      travelSerg 2 апреля 2016, 04:11

      давно пора растить новых, а то одни и те же 10 лет играют, в глобальном масштабе это полный фейл.

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 2 апреля 2016, 03:48

      А мне они всегда нравились, особенно Вася, и до сих пор не дают усомниться в их профессионализме

      1
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      Рейтинг: +21

      Kot Begemot 2 апреля 2016, 01:28

      хорошая шутка)))

      -1
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 2 апреля 2016, 00:54

      А если бы стали хвалить все 10 лет,то уже давно перестали бы выступать!
      Здоровая критика,но не охаивание,всегда идет на пользу!

      0
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      Рейтинг: +31

      iglls73 2 апреля 2016, 00:17

      А чем хуже Терентьев, Маргасов, Новосельцев?

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      Рейтинг: +459

      sour12 > iglls73 2 апреля 2016, 05:02

      у новосельцева не сильно стабильная игра в обороне гораздо больше ошибок чем у березуцких...если было бы меньше он бы давно был в сборной....и не правда что лвс берёт в сборную только из цска....кержакова не вызывали в сборную...сейчас он в форме и показывает хороший футбол и он снова в обойме.

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