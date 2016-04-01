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    Ринат Билялетдинов: «Эдуардо сильнее Цакташа»

    Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился мнением о возможном уходе из казанского клуба полузащитника Карлоса Эдуардо. В нынешнем сезоне бразилец провел за казанцев в РФПЛ 16 матчей, в которых забил один гол.

    – Футболист интересный, «игровик». Сейчас мы ничего подобного сказать не можем, просто потому что у игрока нет практики. Всех обстоятельств мы не видим. Может, игрок плохо тренируется, может, дело действительно в контракте, мы только гадаем. Однако Карлос Эдуардо гораздо сильнее и интереснее того же Мийо Цакташа, от хорвата я пока ожидаю большего.

    – Для игрока уход из «Рубина» – панацея?

    – Исходя из того, какая сейчас сложилась ситуация – да. Летом он заключит контракт с клубом из Бразилии, Германии или России, в зависимости от того с кем достигнет обоюдного соглашения. Ему 28 лет, исполнится 29 в этом году. Возраст самого расцвета сил. Для меня факт, что Карлос Эдуардо еще способен несколько лет играть на достаточно высоком уровне.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    01.04.2016 17:02
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +527

      трениришко 1 апреля 2016, 19:04

      1

      0
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    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 1 апреля 2016, 17:15

      Ага, мнение постороннего человека.

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