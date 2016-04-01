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    Сальков: «Тевес мог перейти в ЦСКА вместо Жо»

    Бывший спортивный директор ЦСКА Владимир Сальков рассказал о том, что вместо Жо в составе армейского клуба мог оказаться Карлос Тевес.

    «Высокого парня взяли, нападающего… Как же его… Жо! Нацеливался я в «Коринтианс» на другого форварда, тот выше котировался, много забивал. Но его в Англию продали. Карлос Тевес. Да-да, мы вели Тевеса, мог перейти в ЦСКА.

    Сразу ЦСКА никого не покупает. Я за Жо месяцев семь следил. Турнир в Голландии, юношеский чемпионат мира в Эмиратах», – признался Сальков.

    Напомним, что Жо выступал в составе ЦСКА с 2006 года по 2008. За это время он провел 80 матчей в разных турнирах, в которых забил 47 голов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.04.2016 07:19
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    Комментарии9
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    • ...
      Рейтинг: -14

      карасевщинa 1 апреля 2016, 10:33

      бог миловал тевеса

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz 1 апреля 2016, 10:15

      Что на говори, у армейцев почти всегда удачные трансферы.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1943

      VIPded 1 апреля 2016, 09:23

      Селекция в ЦСКА с его скромным бюджетом очень даже ничего!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -14

      карасевщинa > VIPded 1 апреля 2016, 10:33

      вся селекция в судейском корпусе а игроков мы видели в матче с францией

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1927

      Romio-xxx 1 апреля 2016, 09:10

      А где сейчас ЖО?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > Romio-xxx 1 апреля 2016, 09:39

      В Китае или на родине, в Бразилии

      0
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      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > Romio-xxx 1 апреля 2016, 10:51

      В жо...

      -1
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 1 апреля 2016, 08:26

      Сальков слегка прогадал с выбором. Но не критично.

      1
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      Рейтинг: +40

      Aiur 1 апреля 2016, 08:01

      Жо тоже не плохо играл)

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