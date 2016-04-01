Ходжсон: «Варди не растратит все силы в сборной к 31 году, как некоторые»

Главный тренер сборной Англии Рой Ходжсон оценил перспективы нападающего «Лестера» Джейми Варди в национальной команде.

«Его главная задача сейчас – привести «Лестер» к победе в АПЛ, а если он сохранит нынешнюю форму, то я уверен, что мы еще долго будем видеть его в футболке сборной.

Ему 29 лет, так что в сравнении с другими его нельзя назвать молодым, но он очень, очень молод в смысле своей карьеры на высоком уровне. Он очень здоровый парень.

Он не растратит все силы к 31–32 годам, как некоторые, кто к такому возрасту проводит уже по 14 лет в сборной. В 31 год у Джейми будет всего пять лет выступлений в национальной команде», – сказал Ходжсон.