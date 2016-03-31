Семин советует Булыкину начать тренерскую деятельность

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин прокомментировал решение Дмитрия Булыкина завершить профессиональную карьеру.

«Теперь точно можно сказать, что Булыкин повесил варежки на гвоздь, и правильно сделал. Пускай теперь становится тренером. Если его возьмут в «Динамо», то это очень хорошо, ведь это клуб с большими традициями, который будет ещe развиваться.

Самое хорошее время для Дмитрия было в «Локомотиве», когда он был молод. Стоит вспоминать о Булыкине как футболисте прежде всего по началу карьеры и финалу Кубка», – сказал Семин.