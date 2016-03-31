Демба Ба продолжает обижаться на Моуринью

Форвард китайского клуба «Шанхай Шэньхуа» и сборной Сенегала Демба Ба признался, что до сих пор обижен на Жозе Моуринью, который отказался его отпускать в «Арсенал».

«И сейчас я вспоминаю тот день, когда Жозе Моуринью не согласился на мою аренду в «Арсенал». Я тогда находился на отдыхе в Париже, мне позвонили представители «Арсенала», выразив заинтересованность в моей аренде. Я срочно вернулся в Лондон для прохождения медицинского обследования, но Моуринью вдруг заблокировал операцию, что меня сильно удивило», – признался Ба.

Ба выступал за «Челси» с 2012 год по 2014. За это время он провел 51 матч за клуб в различных турнирах, забив 14 голов.