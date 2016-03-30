Директор «Енисея»: «Тетрадзе принял решение остаться на посту главного тренера»

Директор «Енисея» Владимир Евтушенко сообщил, что главный тренер красноярского клуба Омари Тетрадзе принял решение остаться на своем посту.

«Конечно, Омари Михайлович решил остаться с нами, он пришел сегодня на тренировку и работу продолжает. Работает и готов на благо красноярского футбола и дальше трудиться, как говорится, не жалея живота своего. Я сегодня был на тренировке, общался с ним, с командой, футболисты готовы выполнять поставленные задачи», – сказал Евтушенко.

Напомним, что на после игры 28 тура ФНЛ, в которой «Енисей» уступил «Тосно» (1:3), Тетрадзе на пресс-конференции заявил о своем решении подать в отставку. Однако впоследствии руководство и футболисты клуба убедили специалиста обдумать свои намерения и не покидать должность незамедлительно.