Нигматуллин: «На данный момент в России есть вратари сильнее и стабильнее Лодыгина»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился своим мнением об игре голкипера «Зенита» Юрия Лодыгина за национальную команду в товарищеском матче между сборными Франции и России (4:2).

«Во многих моментах Франция переиграла Россию, но два гола в ворота Лодыгина – ошибки вратаря. В первом эпизоде – голкипер, поставив стенку в свой левый угол, не может пропустить мяч в правый, потому что за него он отвечает головой. Лодыгин пропустил в свой угол, к тому же штрафной был выполнен с приличного расстояния. Мягко говоря, здесь наш вратарь сплоховал.

Что касается второго гола – если ты принял решение выдвигаться в сторону игрока, то необходимо было пласироваться и не позволять ему разворачиваться. Лодыгин же упал на колени и дал французу возможность развернуться и поразить пустые ворота. Конечно, встречать соперника в штрафной должны защитники, но в данном случае голкипер выбрал неправильное решение, как работать в ближнем бою.

Слуцкий вызывал Юрия в команду даже в то время, когда у него была черная полоса в клубе и в ворота залетало все подряд. Вполне возможно, что тренер поддержит его и сейчас. Но тогда конкуренция была не такая острая. При всем уважении к Лодыгину, на данный момент есть вратари сильнее и стабильнее», – сказал Нигматуллин.