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  • Нигматуллин: «На данный момент в России есть вратари сильнее и стабильнее Лодыгина»

Нигматуллин: «На данный момент в России есть вратари сильнее и стабильнее Лодыгина»

30 марта 2016, 14:05
13

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился своим мнением об игре голкипера «Зенита» Юрия Лодыгина за национальную команду в товарищеском матче между сборными Франции и России (4:2).

«Во многих моментах Франция переиграла Россию, но два гола в ворота Лодыгина – ошибки вратаря. В первом эпизоде – голкипер, поставив стенку в свой левый угол, не может пропустить мяч в правый, потому что за него он отвечает головой. Лодыгин пропустил в свой угол, к тому же штрафной был выполнен с приличного расстояния. Мягко говоря, здесь наш вратарь сплоховал.

Что касается второго гола – если ты принял решение выдвигаться в сторону игрока, то необходимо было пласироваться и не позволять ему разворачиваться. Лодыгин же упал на колени и дал французу возможность развернуться и поразить пустые ворота. Конечно, встречать соперника в штрафной должны защитники, но в данном случае голкипер выбрал неправильное решение, как работать в ближнем бою.

Слуцкий вызывал Юрия в команду даже в то время, когда у него была черная полоса в клубе и в ворота залетало все подряд. Вполне возможно, что тренер поддержит его и сейчас. Но тогда конкуренция была не такая острая. При всем уважении к Лодыгину, на данный момент есть вратари сильнее и стабильнее», – сказал Нигматуллин.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Товарищеские матчи. Сборные Чемпионат Европы Россия Франция Россия Зенит Нигматуллин Руслан Лодыгин Юрий
Комментарии (13)
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Aztec58
1459336750
И я про то: двигайте Крицюка и Гилю, ага. Конифей - на последнем издыхании, Лодыгин - четвёртый лишний.
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neveldomha
1459337236
Нигматуллин ревнует как баба. Ну можешь еще к Буффону приревновать. Он вчера 4 пропустил. Скажи еще, что Джанлуиджи хреновый кипер.
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Диктор
1459343484
Да если быть объективным их обоих пора менять уже.
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FanatSerj
1459344261
Лодыркин, Лодыркин.....
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grand-igor
1459351360
крицюк и гилермо выше его уровнем -ЗТО ФАКТ!!!
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alp
1459361971
зачем публиковать размышления неудачника?
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Tri
1459364621
Вообще то Нигматулин играл ещё намного хуже, помню как ему болельщики кричали "Нигматулин очкарик" после гола в очко на кубке СНГ.
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