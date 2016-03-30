Орлов: «Кокорин забитым мячом подтвердил, что он должен быть в сборной»

Известный телекомментатор Геннадий Орлов поделился своим мнением об игре нападающего «Зенита» Александра Кокорина за национальную команду в товарищеском матче между сборными Франции и России (4:2).

«Как раз Кокорин поначалу действовал неуверенно. Он допустил грубую ошибку: разве можно прыгать двумя ногами? Это же всегда карточка и штрафной! С игрой в обороне у Александра есть сложности, потому его и опередил Жиньяк, когда Франция забивала второй мяч. В современном футболе нужно уметь не только забивать, но и обороняться. Отсутствие навыков игры в защите бросается в глаза, Кокорин допускал такие же ошибки, как и в матчах за «Зенит».

Гол Кокорин забил прекрасный: перевел в прыжке в дальний угол головой – просто класс! Этим забитым мячом Александр подтвердил, что он должен быть в сборной России. Казалось бы, можно было и заменить Кокорина после ошибки, из-за которой французы забили свой второй мяч. Но Леонид Слуцкий оставил Александра, и как раз после гола Кокорина сборная России начала приходить в себя», – отметил Орлов.