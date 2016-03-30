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  • Орлов: «Кокорин забитым мячом подтвердил, что он должен быть в сборной»

Орлов: «Кокорин забитым мячом подтвердил, что он должен быть в сборной»

30 марта 2016, 13:31
11

Известный телекомментатор Геннадий Орлов поделился своим мнением об игре нападающего «Зенита» Александра Кокорина за национальную команду в товарищеском матче между сборными Франции и России (4:2).

«Как раз Кокорин поначалу действовал неуверенно. Он допустил грубую ошибку: разве можно прыгать двумя ногами? Это же всегда карточка и штрафной! С игрой в обороне у Александра есть сложности, потому его и опередил Жиньяк, когда Франция забивала второй мяч. В современном футболе нужно уметь не только забивать, но и обороняться. Отсутствие навыков игры в защите бросается в глаза, Кокорин допускал такие же ошибки, как и в матчах за «Зенит».

Гол Кокорин забил прекрасный: перевел в прыжке в дальний угол головой – просто класс! Этим забитым мячом Александр подтвердил, что он должен быть в сборной России. Казалось бы, можно было и заменить Кокорина после ошибки, из-за которой французы забили свой второй мяч. Но Леонид Слуцкий оставил Александра, и как раз после гола Кокорина сборная России начала приходить в себя», – отметил Орлов.

Источник: «Советский спорт»
Товарищеские матчи. Сборные Чемпионат Европы Россия Франция Россия Зенит Кокорин Александр Орлов Геннадий
Комментарии (11)
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Aztec58
1459334782
Играть, блин, некому потому Кокоша и в сборной.
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С-Пб on-line
1459335030
Какой нахер сборник?!!! Второй мяч чисто кокор Юшки! Сначала подкат мусорской, далее на опережение из-под него выскочили и замолотили. Он только и успел оглядываться как в бане, от одной тёл ки на другую!
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vladimir-7
1459336511
Что в сборной делал Дзубило? Не смог обыграть ни одного игрока, ни разу не ударил по воротам,привык,что ему на блюдечке выдает пас Халк, только башку подставить и всё. А в сборной России Халка нет и Дзубило- ноль,т.е. бревно. Нужен А. Кержаков.
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neveldomha
1459337557
Для того, чтобы Кокорин с Дзюбой забивали, нужно нашу полузащиту научить попадать им в голову мячом. Иначе ничего не выйдет.
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AndresLoko
1459340895
Комментарий удален
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AndresLoko
1459340907
один гол дела не меняет..
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slavа0508
1459341546
Один раз подставил голову и звезда,,,,,,зато привёз гол себе раз,,,,не одного удара больше два,не одной обвотки три,не одного обостряющего действия четыре
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Диктор
1459343621
А я считаю -что Смолов лучше.
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mig28
1459343727
Этот любого зенитовца оправдает!))))
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subbotaspartak
1459348738
За такой подкад вооще гнать надо
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