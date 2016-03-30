Месси: «Сейчас все мысли о матче с «Реалом»

Нападающий сборной Аргентины и каталонской «Барселоны» Лионель Месси оценил игру свой команды в матчах отбора на ЧМ-2018 с Чили (2:1) и Боливией (2:0).

«Мы сумели набрать максимум очков в двух матчах. Именно такого результата мы и хотели добиться. До завершения турнира еще далеко, но нас радует тот факт, что уже сейчас мы идем в лидерах.

Сейчас пришло время вернуться в Барселону и думать о предстоящем матче «Реалом», — сказал Месси.

Напомним, что матч «Барселона» – «Реал» состоится 2 апреля. Начало встречи в 21:30.