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    Мы сражались как могли. Как забивала и пропускала Россия в матче с Францией

    Хавбек сборной Франции Н’Голо Канте открыл счет в товарищеском поединке с Россией. Произошло это событие на восьмой минуте встречи. Напомним, что игрок впервые вышел в стартовом составе французской национальной команды.

    1:0 – Канте, 8

    Нападающий трехцветных Андре-Пьер Жиньяк удваивает преимущество французской команды на 38-й минуте.

    2:0 – Жиньяк, 38

    На 56-й минуте нападающий Александр Кокорин отыгрывает один мяч и дарит россиянам надежду на положительный исход в матче.

    2:1 Кокорин, 56

    Хавбек хозяев Димитри Пайе вновь упрочил лидерство хозяев на 64-й минуте.

    3:1 – Пайе, 64

    Не хотят сдаваться подопечные Слуцкого. Юрий Жирков на 68-й минуте вновь сокращает преимущество французов до минимума

    3:2 – Жирков, 68

    Все-таки не отдаст, видимо, Францию даже ничьей россиянам. Кингсли Коман вновь забивает в наши ворота и делает счет уже 4:2 за 14 минут до конца встречи.

    4:2 – Коман, 76

    Источник: Бомбардир.ру

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    30.03.2016 00:05
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    Комментарии41
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      Рейтинг: +17971

      арейская 30 марта 2016, 04:43

      Ляпы Лодыгина, конечно-же, на лицо, но и Акинфеев отыграл свой тайм не лучшим образом, и где гарантия, что он не пропустил бы и во втором, ну а полевые, действительно, сыграли как могли, ведь даже болельщики не верили в победу наших, так оно и вышло

      1
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      Рейтинг: -32

      Spartak Moscow Official 30 марта 2016, 00:52

      Спасибо конебомжам за такую замечательную игру. Успехов на Евро, уроды.

      2
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      Рейтинг: +64

      Karanit 30 марта 2016, 00:00

      одни эмоции, сложно пока сказать что-то объективное, хотя...
      мне не понравилась игра, Головин не плох, Дзагоев все передачи назад, Широкова и Шатова вообще не было видно кроме как эпизода с голом, а от полузащитников требуется такая игра что бы держали в напряжении соперников весь матч ну или хотя бы большинство времени, Дзюба был бесполезен, Кокорин тоже на позиции правого фрв, защита сыграла в свою силу, голы пропущены со стандартов ну и "ляпов". В общем все поправимо до Евро и во время его. Надо верить, ничего другого нам не остается
      З.Ы: Лодыгина жалко, сейчас обрушится на него немножко дерьмишка, держись Юрик. Всем позитива

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > Karanit 30 марта 2016, 00:14

      В который уже раз обрушится, а?

      1
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      Рейтинг: +112

      vovchegg 30 марта 2016, 00:00

      Лодыгин - дыра

      0
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      Рейтинг: +18

      саныч-60 29 марта 2016, 23:57

      А как ещё доказывать Пацанам с плантаций --- что они не хуже Белых .

      2
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      Рейтинг: +333

      AndresLoko 29 марта 2016, 23:37

      Гилю в ворота..

      0
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      Рейтинг: +333

      AndresLoko > PITER_1 29 марта 2016, 23:39

      учкнись..

      1
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      Рейтинг: +333

      AndresLoko > PITER_1 29 марта 2016, 23:43

      сосите голы с лодыгиным..

      3
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      Рейтинг: +333

      AndresLoko > PITER_1 29 марта 2016, 23:48

      какой у тебя уровень IQ...буквы то знакомы такие?

      3
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      ...
      Рейтинг: +333

      AndresLoko > PITER_1 29 марта 2016, 23:52

      Боже благослави этого человека...

      2
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      Рейтинг: +26750

      slavutiq70 29 марта 2016, 23:36

      Лодыгин чудо просто,,,,ну хорошо что в товарнике он свои очередные чудеса показал,надеюсь теперь на чемпионат не попадёт,

      3
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      Рейтинг: +333

      AndresLoko 29 марта 2016, 23:36

      какого х*ра в сборной эта дырка голимая..

      0
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      Рейтинг: +78

      Federalll 29 марта 2016, 23:35

      Повторюсь, хоть куму это и не нравится... одну дырку на воротах заменили на вторую...
      Слуцкий, протри глаза!!!

      4
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      ...
      Рейтинг: +78

      msbleff > Federalll 29 марта 2016, 23:39

      ну знаешь,у игоря хотя бы вина в том,что в 1м голе заранее лег,а лодыгин по тупорылому 2 привез

      -2
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      Рейтинг: +78

      Federalll > msbleff 29 марта 2016, 23:42

      Игорю авансы не только по этому матчу, а накопилось уже порядком.
      А Лодыгин - кроме пафосного взгляда и жестов, нихуахуа вообще

      0
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      Рейтинг: +78

      Federalll > PITER_1 30 марта 2016, 00:18

      Был такой персонаж в Маугли, все время истерично орал Акелла промахнулся.
      Что-то эта реплика на весь твой пердеж на ветках похожа.

      0
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      Рейтинг: +78

      Federalll > PITER_1 30 марта 2016, 20:20

      Да что вы сэр, даже не претендую на ваши лавры, я скромно в сторонке постою

      0
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      Рейтинг: +385

      Боцман52 29 марта 2016, 23:35

      Да дырка, так дырка. Такое впечатление, что он первый раз в ворота встал

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