Малоян: «Не знаю, зачем «Кубань» так поступила»

Нападающий «Шинника» Артур Малоян рассказал подробности своего сорванного контракта с «Кубанью», что едва не сказалось на его дальнейшей карьере.

«Контракт уже выслали моему агенту, проходила стадия подготовки. На первом сборе я успел захватить лишь один день. Тренер хотел, чтобы я как можно быстрее влился в коллектив и готовился с командой. Медобследование прошел в Краснодаре, сами врачи говорили, что у меня здоровья на двоих, и я прилетел на вторые сборы. Вдруг начались звонки от журналистов: «Здравствуйте, почему вы не прошли медобследование?». «Вот это новость», – отвечаю. Началась канитель: что, почему? Вывод: тренер хотел видеть игрока в команде, руководство – нет.

Причина глупая, да еще такая, которая может повлиять на карьеру. Все же читают новости и могут подумать, что футболист больной. Да я вас умоляю: единственный раз в жизни я пропустил два года и больше не травмировался. Не знаю, зачем «Кубань» так поступила, можно было сказать: не можем согласовать условия. Футбол, контракты – бывает. А так, мягко говоря, некорректно», – рассказал Малоян в интервью приложению еженедельника «Футбол».