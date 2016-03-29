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Малоян: «Не знаю, зачем «Кубань» так поступила»

29 марта 2016, 11:01
5

Нападающий «Шинника» Артур Малоян рассказал подробности своего сорванного контракта с «Кубанью», что едва не сказалось на его дальнейшей карьере.

«Контракт уже выслали моему агенту, проходила стадия подготовки. На первом сборе я успел захватить лишь один день. Тренер хотел, чтобы я как можно быстрее влился в коллектив и готовился с командой. Медобследование прошел в Краснодаре, сами врачи говорили, что у меня здоровья на двоих, и я прилетел на вторые сборы. Вдруг начались звонки от журналистов: «Здравствуйте, почему вы не прошли медобследование?». «Вот это новость», – отвечаю. Началась канитель: что, почему? Вывод: тренер хотел видеть игрока в команде, руководство – нет.

Причина глупая, да еще такая, которая может повлиять на карьеру. Все же читают новости и могут подумать, что футболист больной. Да я вас умоляю: единственный раз в жизни я пропустил два года и больше не травмировался. Не знаю, зачем «Кубань» так поступила, можно было сказать: не можем согласовать условия. Футбол, контракты – бывает. А так, мягко говоря, некорректно», – рассказал Малоян в интервью приложению еженедельника «Футбол».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. ФНЛ Россия. Премьер-лига Россия Шинник Кубань (ЛФЛ) Малоян Артур
Комментарии (5)
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moskowcity-petrv
1459245965
Кубанские кружева)
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Diesel133
1459260920
узнаю руководство Кубани)
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Kuban23
1459262109
На то есть ответ: Селекцией занимается Спортивный директор (подбирает игроков к основе), тот который нашел: Попова, Озбилиса, Давыдова, Каборе и т.д. Сейчас ставка идет на молодых типа Лобкарева, Якубу, Каретника. Тренер главный должен согласовывать свои пожелания со Спорт Директором. В данном случаи как я вижу вопрос был не согласованным. Поэтому получился конфуз. Такое бывает.
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kabuzyaka
1459263662
мы тоже не знаем
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zadira56
1459323863
А чему здесь удивляться? Кубань и в Африке Кубань! Порядочность им неведома...
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