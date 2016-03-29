Англичане продолжат хоронить голландские надежды

Только ленивый не острил на счет нынешнего состояния дел в сборной Голландии, но матч против Англии может как реабилитировать частично «оранжевых», так и окончательно поставить крест едва ли не на целом поколении футболистов.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча Англия – Голландия, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало встречи – в 22:00.