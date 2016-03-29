Гасилин: «Нойштедтер хочет играть за Россию, это его мечта»

Форвард «Шальке-04» и молодежной сборной России Алексей Гасилин призвал с осторожностью подходить к натурализации футболистов для национальной команды России.

«Мое отношение к натурализации футболистов? Если взять Рому Нойштедтера, я за. Что касается Гилереме – против. Для Ромы Россия – не чужая страна, он знаком с культурой, отлично говорит по-русски. Он очень хочет играть за Россию, это его мечта. А Гилереме в душе все равно бразилец, у него другая ментальность.

Роман усилит сборную. Игрок основы команды бундеслиги. Да еще и способный играть сразу на четырех позициях», – сказал Гасилин.

В текущем сезоне Гасилин провел за вторую команду «Шальке-04» 22 поединка, в которых отметился девятью голами.