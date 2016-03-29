Ротань: «А что еще остается, кроме как верить обещаниям руководства?»

Полузащитник «Днепра» Руслан Ротань рассказал о том, что игроки команды договорились не обращать внимания на финансовые проблемы клуба, закрыв на это глаза как минимум до летнего перерыва.

«Процесс погашения задолженностей в команде не идет. Что-то застопорился процесс... Но с этим вопросом вам лучше обратиться к президенту или генеральному директору «Днепра», они лучше меня разъяснят ситуацию.

Дисквалификация «Днепра» из еврокубков? Ясности в этой истории нет, нам ничего не рассказывают, и футболисты не до конца понимают, что происходит. Неприятная история, мы все переживаем и даже думать не хотим о неучастии в еврокубках на протяжении года или еще хуже – трех сезонов. Но ничего, держимся.

Уже договорились с ребятами внутри коллектива, что до лета мы все в одной упряжке, будем выкладываться и биться за честь флага.

Руки опускаются, но мы их поднимаем. А что еще остается, кроме как верить обещаниям руководства? Если бы еще они выполнялись... В любом случае постараемся завершить чемпионат страны на мажорной ноте», – приводит слова футболиста газета «Команда».

Напомним, в феврале главный тренер команды Мирон Маркевич заявил, что в ближайшие два месяца руководство клуба постарается закрыть все долги.