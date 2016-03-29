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  • Гасилин: «На «Динамо» с «Тереком» пришло столько людей, сколько в Германии на дворовые команды ходят»

Гасилин: «На «Динамо» с «Тереком» пришло столько людей, сколько в Германии на дворовые команды ходят»

29 марта 2016, 01:46
5

Нападающий «Зенита» Алексей Гасилин, проводящий нынешний сезон в аренде в «Шальке», отметил низкую посещаемость матчей чемпионата России.

«Недавно включил телевизор, показывают «Динамо»«Терек». На трибунах лишь три тысячи человек. Ужасно. В Германии на матчи дворовых команд столько ходят. Бело-голубые – клуб с историей, как такое вообще возможно? Но все равно верю, что накануне чемпионата мира будет какой-то подъем», – сказал Гасилин.

В текущем сезоне Гасилин провел за вторую команду «Шальке» 22 поединка, в которых отметился девятью голами.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Зенит Шальке-04 Динамо Ахмат Гасилин Алексей
Комментарии (5)
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kykyi
1459230095
Цифры беспристрастны. Какой уровень. такие и цифры.
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карасевщинa
1459230399
гасилин газовый мажор, если бы тебя не тащили при стольких же играл
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ZENIT GOAL
1459244247
Здесь он прав.Несколько лет назад в Берлине было дерби Герта-Унион,так там 80-тысячный Олимпия-штадион был полностью заполнен.А это ВТОРАЯ бундеслига.Чего тогда говорить о первой,если там даже аутсайдеры типа Ганновера,Нюрнберга или Фрайбурга регулярно собирали аншлаги.Причём у них стадионы больше,чем у большинства команд РФПЛ.Не хочу кидать камень ни в чей огород,я понимаю,что у нас есть объективные проблемы,которые мешают полностью заполнять стадионы,но факт есть факт - в Германии с посещаемостью дело обстоит на несколько порядков лучше,чем у нас сейчас(именно сейчас,ведь раньше у нас даже огромные стадионы,такие как московские Лужники или Динамо,ленинградский им. Кирова,киевский Олимпийский или тбилисский им. Ленина и т.д и т.п заполнялись полностью). Тут можно долго смеяться над тем же Динамо с его Химками,как у нас любят делать,но ведь и Зенит сейчас даже маленький(по сравнению с немецкими стадионами) Петровский далеко не всегда заполняет,что при такой игре и таком подорожании билетов совсем не удивительно.
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1459260661
На ЧМ 2018 зрителей будет не больше.
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