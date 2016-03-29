Гасилин: «На «Динамо» с «Тереком» пришло столько людей, сколько в Германии на дворовые команды ходят»

Нападающий «Зенита» Алексей Гасилин, проводящий нынешний сезон в аренде в «Шальке», отметил низкую посещаемость матчей чемпионата России.

«Недавно включил телевизор, показывают «Динамо» – «Терек». На трибунах лишь три тысячи человек. Ужасно. В Германии на матчи дворовых команд столько ходят. Бело-голубые – клуб с историей, как такое вообще возможно? Но все равно верю, что накануне чемпионата мира будет какой-то подъем», – сказал Гасилин.

В текущем сезоне Гасилин провел за вторую команду «Шальке» 22 поединка, в которых отметился девятью голами.