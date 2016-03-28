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  • Дешам: «Состав на матч с Россией будет иметь отличия от того, что играл с Голландией»

Дешам: «Состав на матч с Россией будет иметь отличия от того, что играл с Голландией»

28 марта 2016, 19:31
4

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам в преддверии товарищеского поединка с Россией заявил, что состав на эту игру претерпит некоторые изменения в сравнении с матчем против Голландии (3:2).

– Как повлияли события 13-го ноября на отношение к «Стад де Франс"?

– Раньше этот стадион ассоциировался у нас только с хорошим. Сейчас, конечно, все поменялось… Но завтра нам предстоит игра с Россией, так что мы забываем 13-е ноября.

– Стартовый состав против России – такой же, какой будет на Eвро-2016?

– Нет. Он будет отличаться от предыдущей игры. Тем не менее, это не будет тот состав, который я намереваюсь использовать на чемпионате Европы. Я смотрел матч Россия – Литва. Считаю, что, большинство участников того матча у россиян вряд ли выйдут на поле против нас.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Товарищеские матчи Чемпионат Европы Товарищеские матчи Франция Россия Нидерланды Дешам Дидье
Комментарии (4)
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1459184098
Удачи Всем!Думаете они не дрожат,ВСЕ эти Элиты прогнутся,ЕСТЬ у нас руки...Победа за Нами!!!
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