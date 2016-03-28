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    Ефремов: «Разговоров о моем будущем в ЦСКА пока не было»

    Полузащитник ЦСКА Дмитрий Ефремов, выступающий на правах аренды за «Слован», рассказал о своем переходе в словацкую команду, а также заявил, что пока не знает, вернется ли в армейский клуб.

    – Как принималось решение об уходе в аренду в «Слован»?

    – Это было обоюдное решение. Было понятно, что много за основной состав ЦСКА играть я не буду, обсудили этот момент и с руководством клуба, и с Леонидом Викторовичем Слуцким. Он сказал, что лучше уйти в аренду и получать игровую практику. Сейчас я постоянно играю, улучшаются физические кондиции, нахожусь в игровом тонусе.

    – Видите себя дальше в ЦСКА?

    – Пока об этом разговоров не было. Ближе к завершению срока аренды будем решать.

    Источник: Р-Спорт

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    28.03.2016 15:02
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +186

      mnb 95 28 марта 2016, 17:34

      Хороший футболист, надеюсь что вернётся.

      0
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      Рейтинг: +64

      Karanit 28 марта 2016, 16:34

      Норм игрок, только Тошичу уступает пока по всем параметрам, кроме гражданства, пусть опыта лучше набирается

      0
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 28 марта 2016, 16:22

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      цска ДЛЯ НЕГРОВ!

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      Рейтинг: +64

      Karanit > REDWHITE_ 28 марта 2016, 16:34

      Спартак для трофеев!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1481

      GM > REDWHITE_ 29 марта 2016, 00:49

      Спартак для школоты!

      1
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