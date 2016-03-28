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    Сборную России в Париже охраняют автоматчики

    Сборная России в воскресенье прибыла в Париж, где 29 марта состоится товарищеский матч против сборной Франции. В аэропорту команду встретил наряд охранников с автоматами. Усиленные меры безопасности связаны с терактами, которые произошли в Париже и Брюсселе.

    Сборная поселилась в отеле в городе Сен-Клу, который расположен в шести километрах от стадиона «Парк де Пренс». Вход гостиницы охраняют полицейские, а по ее территории выставлены вооруженные патрули.

    Отметим, в этом же отеле сборная России будет жить во время Евро-2016.

    Источник: РФС

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    28.03.2016 12:35
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +333

      AndresLoko 28 марта 2016, 13:34

      во дела, Бибер под кровать наверн залез!!!

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