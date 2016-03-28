Баринов: «Хочется попробовать свои силы в Англии»

Полузащитник «Локомотива» и молодежной сборной России Дмитрий Баринов признался, что мог уйти в аренду, но тренерский штаб отговорил его от этой затеи, призвав к терпению.

«Разочарование от непопадания в основной состав, конечно, есть, но нужно тренироваться и доказывать, что ты лучше своих оппонентов. Аренда? Думал об этом, были варианты, но разговаривал с тренерами из первой команды. Мне сказали: «Терпи, работай, тренируйся, и ты получишь свой шанс».

Глобальная мечта – закрепиться в основном составе «Локомотива», попасть в сборную России и по возможности уехать играть за границу. Хочется попробовать себя в английской Премьер-лиге», – признался Баринов.