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    Павлюченко может сыграть против «Амкара»

    Форвард «Кубани» Роман Павлюченко будет готовиться к матчу 22-го тура Премьер-лиги с «Амкаром» в общей группе.

    «Павлюченко уже тренируется, вчера сыграл один тайм в контрольном матче против «Динамо» из Ставрополя (5:0). Будет дальше готовиться по плану. Со здоровьем у него все стабильно», – сказал Ташуев.

    Стоит отметить, что последний раз Павлюченко появлялся на поле 1 ноября в матче против «Терека». Всего в текущем чемпионате он принял участие в пяти играх, в которых не отметился результативными действиями. Матч «Кубань» – «Амкар» пройдет в Краснодаре 2 апреля.

    Источник: ТАСС

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    28.03.2016 11:02
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +34

      kabuzyaka 28 марта 2016, 13:52

      Как в трамвае пожилым уступают место, молодые

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