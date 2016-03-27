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    Боккетти намерен продлить контракт со «Спартаком» в ближайшее время

    По словам агента защитника «Спартака» Сальваторе Боккетти Андреа Д'Амико, в ближайшее время игрок проведет с клубом переговоры по поводу нового контракта. Срок действующего соглашения 29-летнего футболиста истекает в середине следующего года.

    «Боккетти счастлив в «Спартаке». Думаю, в ближайшее время свяжемся с руководством клуба для обсуждения продления контракта», – сказал Д'Амико.

    Напомним, Боккетти перебрался в стан красно-белых из «Рубина» в январе 2013-го года. В нынешнем сезоне итальянец принял участие в 20-ти поединках РФПЛ, отметившись одним забитым мячом и пятью желтыми карточками.

    Источник: ТАСС

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    27.03.2016 21:56
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 28 марта 2016, 01:05

      Правильно-ты уже своим стал.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +30

      gutierres 27 марта 2016, 23:30

      Один из лучших легионеров Спартака в новейшей истории

      0
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