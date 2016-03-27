Радимов: «Йованович в чем-то схож со Шкртелом»

Наставник «Зенита-2» Владислав Радимов поделился мнением о сербском защитнике команды Вукашине Йовановиче. Напомним, 19-летний футболист перешел в питерский клуб в период зимнего трансферного окна из «Црвены Звезды».

«Вукашин – очень хороший парень, талантливый и перспективный. Если вспомнить, как начинал Шкртел, думаю, Йовановича можно сравнить с ним. Он очень хорошо владеет мячом, довольно силен физически, очень хорошо играет в футбол. Мне кажется, его ждет большое будущее.

Я могу ошибиться, но думаю, его ждет примерно то же, что и Мартина, начало пути которого я очень хорошо помню», – сказал Радимова.