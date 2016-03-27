Тетрадзе подал в отставку с поста наставника «Енисея»

Главный тренер красноярского «Енисея» Омари Тетрадзе подал в отставку. О своем решении наставник сообщил на пресс-конференции после поражения от «Тосно» (1:3) в матче 28-го тура ФНЛ.

«Вину за поражение беру на себя. Я принял решение подать в отставку. Объявил об этом ребятам и руководству клуба. Потому что в нашей работе нет прогресса. Большое вам спасибо за совместную работу», – сказал специалист.

Отмечается, что футболисты «Енисея» просили Тетрадзе остаться у руля команды, однако тот от своего решения решил не отказываться.