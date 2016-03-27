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    Крицюк, Гилерме, Максимов и Юсупов не полетят со сборной во Францию

    Вратари Станислав Крицюк («Краснодар»), Гилерме («Локомотив»), а также полузащитники Илья Максимов («Анжи») и Артур Юсупов («Зенит») не примут участие в товарищеском матче сборной России против Франции, который состоится 29 марта в Париже. О таком решении тренерского штаба национальной команды сообщил заместитель руководителя департамента РФС по информационной политике Игорь Владимиров.

    «Крицюк, Гилерме, Максимов и Юсупов по решению тренерского штаба не полетят во Францию. На товарищеский матч отправятся 24 футболиста», – проинформировал Владимиров.

    Источник: Р-Спорт

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    27.03.2016 14:22
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +249

      Alek7183 27 марта 2016, 20:29

      А мне кажется Максимова и Крицюка надо было взять и опробовать с сильным соперником.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +684

      Докторо123 27 марта 2016, 17:04

      Билетов на самолёт не хватило...Жаль...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 27 марта 2016, 15:32

      Всё правильно! Акинфеев, Ребров и Джанаев

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -42

      Zenit_EKB_88 > vladimir-7 27 марта 2016, 17:05

      Ребров точно мимо после матча с Хорватами,и да два вратаря Акинфеев и Лодыгин

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -14

      карасевщинa 27 марта 2016, 15:15

      ну как и ожидалось дырка и юбка будут пускать за шиворот

      4
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      Рейтинг: +407

      18JG 27 марта 2016, 14:40

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Не хрена им там вообще делать.

      -8
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      Рейтинг: +137

      serg30 27 марта 2016, 14:27

      Два вратаря поедет? А если форс-мажор какой? Киперов в обойме всегда должно быть трое. ИМХО.

      3
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      Рейтинг: -11

      Русик89 > serg30 29 марта 2016, 02:26

      ЭТО ТОВОРНЯК МОЖНО ФОРС МАЖЕР БЕРЕЗУЦКИЕ ВСТАНУТ ИЛИ ДЗЮБА КАК НА ТРЕНЬКЕ ТАЩИЛ ВСЕ ПЕНАЛИ))))

      0
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