Титов: «В матче с Литвой и я мог встать в ворота»

Тренер «Спартака» Егор Титов после победы сборной России в товарищеском матче с командой Литвы (3:0) поделился мнением о вратарской ситуации в национальной команде. Напомним, в данной встречи дебютировали вратарь «Краснодара» Станислав Крицюк и натурализованный бразилец Гилерме.

«По такому матчу, честно говоря, и я могу встать в ворота, и я буду ловить! Не в обиду сборной Литвы, но сегодня ситуация такова, что она со сборной России находится на разных полюсах, и это нормально. А то, что сыграли и Крицюк, и Гилерме, то я поздравляю обоих с дебютом. Но вывод один – играть будет Игорь Акинфеев», – отметил Титов.