Мутко: «Кержаков – штучный футболист. Он не должен плавать и искать себе новые клубы»

Президент РФС Виталий Мутко выразил мнение, что у такого игрока, как нападающего «Цюриха» и сборной России Александра Кержакова, не должно быть проблем с игровой практикой. Напомним, футболист принадлежит «Зениту» и на правах аренды выступает в Швейцарии.

– Возвращение Кержакова в сборную – важное событие?

– Очень! Не мне давать оценки политике клубов, но такие футболисты, как Саша, – штучные. Они преданы команде, за который забили сотни мячей. И они не должны плавать и искать себе новые клубы. Мы обязательно придем к новой культуре. У меня в жизни был период, когда я любил «Реал». В нем выступало шесть-семь доморощенных футболистов – Рауль и другие. Но пришел новый президент и привез с собой Зидана, Бекхэма... И «Реал» пошел вниз.