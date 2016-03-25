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  • Игнатьев: «Если не погасим долги, то в следующем сезоне «Торпедо» играть не будет»

Игнатьев: «Если не погасим долги, то в следующем сезоне «Торпедо» играть не будет»

25 марта 2016, 20:55
1

Вице-президент московского «Торпедо» Борис Игнатьев заявил, что участие клуба в следующем розыгрыше ПФЛ станет невозможным, если черно-белые не рассчитаются с долгами до 24-го апреля.

«У нас пока нет денег, чтобы рассчитаться с долгами, которые висят на команде, от чего она в конечном итоге страдает.

То, что мы доведем этот чемпионат до конца, – это ясно, но если, по-моему, до 24-го апреля мы не погасим долги, то в следующем чемпионате такой команды, как «Торпедо», не будет», – сказал Игнатьев.

Ранее президент московского клуба Александр Тукманов сообщил, что долг, насчитывающий 250 миллионов рублей, удалось сократить практически в два раза.

«Торпедо» выступает в ПФЛ в зоне «Центр» и располагается на девятой строчке в таблице по прошествии 17-ти туров.

Источник: Р-Спорт
Россия. Второй дивизион. Зона Центр ПФЛ Торпедо Игнатьев Борис Тукманов Александр
Комментарии (1)
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Вомбат
1458935705
Хорошую элиту взрастила в России нынешняя власть. Покупают команды чемпионшипа. Борнмут покупают, Рединг покупают. Мало им Челси и Монако. И никто из них не хочет купить такой бренд как Торпедо (Стрельцов, Воронин, братья Савичевы...) Ведь для этого надо жить в обобранной ими стране, а не в Лондоне и не в Монако.
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