Мутко: «Игра с Францией – начало больших дел. Впереди будут Германия, Аргентина и Италия»

Президент РФС Виталий Мутко в преддверии товарищеского матча между сборными Франции и России заявил, что российская команда планирует сыграть со всеми грандами мирового футбола.

– Товарищеский матч с Францией вызывает особенные эмоции? Все-таки соперник очень высокого уровня.

– Наша сборная постепенно движется к повышению своего рейтинга. Так что матчи с топовыми командами мы еще будем проводить. Игра с Францией – начало больших дел. Надеюсь, впереди будут и Германия, и Аргентина, и Италия. Мы в принципе хотели со всеми этими грандами сыграть. Тем более у нас впереди открытие стадионов…