Аленичев: «Не чувствовал в Мовсисяне высокой мотивации»

Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев выразил мнение, что нападающий красно-белых Юра Мовсисян потерял мотивацию в московском клубе. Напомним, во время зимнего трансферного окна форвард на правах аренды перешел в «Реал Солт-Лейк».

– Про Юру Мовсисяна, который уже вне «Спартака», президент федерации футбола Армении заявил, что в национальной команде «ноги его не будет». Для вас это неожиданность?

– По моей информации, Юра не выкладывался в полную силу в матчах за сборную, а ведь выступления за нее – это громадная ответственность. Если ты приезжаешь в национальную команду и не проявляешь себя на сто процентов, то, конечно, руководители вправе принять какое-то решение, в том числе жесткое, как в данном случае. Значит, был повод. Здесь обсуждать нечего. Это тренеру армянской сборной, как и Слуцкому, решать, кого вызывать. Теперь от Юры все зависит. Если он хочет вернуться, то должен доказывать это на поле.

– Получается, это лишнее подтверждение того, что клуб прав, отдав Мовсисяна в аренду?

– Как уже говорил, не чувствовал в нем высокой мотивации, которая была в начале его карьеры в «Спартаке». Именно поэтому мы и приняли решение об аренде.