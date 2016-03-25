Денисов: «Можем стать чемпионами»

Защитник московского «Локомотива» Виталий Денисов уверен, что у его команды есть шансы стать чемпионом РФПЛ в текущем сезоне.

«Реально ли догнать ЦСКА и «Ростов»? Почему нет? Нам еще играть с этими командами. До конца чемпионата девять туров, нам предстоит встретиться и с аутсайдерами, они тоже «укусить» могут. Главное же сейчас — во всем отталкиваться от собственных результатов и игры. Цели у нас самые высокие.

Первое место? Конечно, мы держим это в уме, но сейчас важно выигрывать каждый отдельный матч», — приводит слова Денисова издание «Гудок».

Сейчас «Локомотив» идет третьим в турнирной таблице, отставая от лидирующего ЦСКА на пять очков.