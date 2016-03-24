Италия – Испания. Онлайн-трансляция

Сегодня состоится товарищеский матч между сборными Италии и Испании. Эта встреча станет повторением финала Евро-2012, который проходил в Польше и Украине. Итальянцы, после знакового разгромного поражения от «красной фурии» в том матче (0:4), дважды встречались с подопечными Висенте Дель Боске на международной арене и оба раза терпели неудачу. Удастся ли Скуадре Адзурре ответить своим обидчикам в этот раз?

«Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 22:45. Не пропустите!