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    Тимощук: «Уже эмоционально все настроились на борьбу»

    Полузащитник сборной Украины Анатолий Тимощук заявил, что его команда сконцентрирована на предстоящих товарищеских матчах с Кипром (24 марта) и Уэльсом (28 марта).

    «От выхода на Евро-2016 были положительные эмоции. Сейчас уже идет чемпионат, команды играют в еврокубках, поэтому, я думаю, уже эмоционально все настроились на борьбу, на матчи. Потому сейчас говорить о том, что мы живем тем, что вышли на Евро – уже лишнее. Сейчас все готовятся через эти поединки, чтобы попасть на Чемпионат Европы в хорошем состоянии и хорошем настроении», – сказал Тимощук.

    Напомним, что в финальной стадии чемпионата Европы Украина сыграет в одной группе с Германией, Польшей и Северной Ирландией.

    Источник: Телеканал «Футбол» (Украина)

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    24.03.2016 17:03
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