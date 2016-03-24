Кержаков намерен сыграть с Литвой и Францией

Нападающий сборной России Александр Кержаков заявил, что он готов сыграть в товарищеских матчах против Литвы (26 марта) и Франции (29 марта), несмотря на недавнюю травму.

«Завтра, по всей видимости, я буду тренироваться в общей группе. И по итогам занятия будет ясно, смогу ли я играть в ближайших матчах.

Для меня не принципиально, против кого сыграть – Литвы или Франции. Лучше вообще сыграть оба матча! Но это все зависит от главного тренера. Физически я готов провести две встречи», – сказал Кержаков.