Бельерин: «Венгер не заслужил критики»

Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин считает, что фанаты зря критикуют наставника команды Арсена Венгера.

«Венгер не заслуживает критики. Мало кто добился стольких успехов и пробыл в клубе так долго. С ним «Арсенал» всегда на уровне, всегда сражается в Европе и добывает трофеи.

В последние годы клуб немного сдал, но это не отменяет того факта, что он развил множество футболистов – и меня в том числе. Он нашел меня в Барселоне и дал мне возможность выступать в АПЛ. Он позволил мне получить этот шанс. Мало кто так поступал. Венгер заслуживает уважения за свой вклад в успехи «Арсенала», – считает Бельерин.

В этом сезоне в активе игрока 28 игр и четыре голевые передачи.